Mobilya kumaşından kıyafetler defilesi

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ANTALYA (AA) - Moda tasarımcısı Burçe Bekrek, mobilya kumaşlarından esinlenerek hazırladığı kreasyonunu defileyle tanıttı.

Bir firma tarafından Antalya’nın Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen defilede, Bekrek'in mobilyada kullanılan kumaşlarlardan tasarladığı 16 kıyafet beğeniye sunuldu.

Mobilya ve modanın ortak konseptte bir araya getirildiği defilede, kreasyonları, Miss Turkey 2016 Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu, Miss Turkey 2015 Türkiye Güzeli Ecem Çırpan ile Rus mankenler Aleksandra Korotkaıa ve Olga Kapitsina sergiledi.

Bekrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kariyerine 2008 yılında “Gelecek Vadeden Moda Tasarımcısı” ödülüyle başladığını ifade ederek, "Minimal, yalın ve multi fonksiyonel tasarımlar yapıyoruz. Mikro-makro diye bir felsefemiz var. Mümkün mertebe çok yalın silüetlerle çok detaylı işçilikler ve fonksiyonel yaratıcılıklar üzerine odaklanıp tüketiciye hizmet sunmaya çalışıyoruz.” dedi.

Bu defiledeki konsepti hakkında bilgi veren Bekrek, şunları kaydetti:

“Bu proje benim için ilk ve farklı bir proje. Hayatımda ilk defa mobilyadan ilham alarak ve sadece döşemelik kumaş kullanarak bir koleksiyon tasarladım. Bunu giyilemeyen bir şekilde değil, giyilebilir mantığıyla yaptım. Bu moda tasarımcıları için bayağı zor bir iş. Çünkü döşemelik kumaş çalışması zor bir kumaş ama günün sonunda bu kumaşlardan giyilebilir lüks, zarif, şık kadınlar yaratabilmek ve mobilyalardaki detaylarla bir araya getirebilmek çok keyifliydi."