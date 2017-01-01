Erdemli Emniyet Müdürüne tutuklama

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MERSİN (AA) - Mersin'de bir kişiden kendisini FETÖ/PDY soruşturmasından kurtaracakları vaadiyle rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Erdemli İlçe Emniyet Müdürü Ali Doğan ile bir gümrük görevlisi tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, bir kişiden Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan soruşturmalardan kendisini kurtaracakları vaadiyle 90 bin lira rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen İlçe Emniyet Müdürü Ali Doğan ile A.E. tutuklandı.