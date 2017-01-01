Trabzon'da havayolu ulaşımına sis engeli

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TRABZON (AA) - Trabzon'da sis nedeniyle havayolu ulaşımı sağlanamıyor.

Alınan bilgiye göre, şehir merkezinde etkili olan sis dolayısıyla çeşitli hava yolu şirketleri tarafından Trabzon Havalimanı'na, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan 07.40 ve 12.00, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 08.45 ile 09.40, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan da 09.35'de yapılması planlanan seferler iptal edildi.

Trabzon Havalimanı'ndan, İstanbul Atatürk Havalimanı'na 08.35 ve 12.55, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na 09.15 ve 10.05, Ankara Esenboğa Havalimanı'na ise 10.05'de yapılması planlanan seferler de aynı gerekçeyle yapılmadı.

Hava şartlarının uçuşa uygun hale gelmesiyle havayolu ulaşımı yeniden başlayacak.