ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kilis'te yoğun sis

05 Mayıs 2017 Cuma, 09:22
Kilis'te yoğun sis

KİLİS (AA) - Kilis’te, yoğun sisten görüş mesafesinin yer yer 20 metrenin altına düşmesi nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşandı.

Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler sisli bölgelerde ve Kilis-Hatay, Kilis-Gaziantep ve Kilis-Halep karayollarında ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji yetkilileri, sisin etkisinin ilerleyen saatlere kadar devam edeceğini kaydetti.

Yoğun sis, kent merkezinin yanısıra Polateli ve Musabeyli ilçelerinde de yaşamı olumsuz etkiledi.

İLGİLİ HABERLER
&quot;Sınırda Sesler, Şiir ve Şair Buluşması&quot; programı
YEREL

"SINIRDA SESLER, ŞİİR VE ŞAİR BULUŞMASI" PROGRAMI
Kilis'te işbirliği protokolü
YEREL

KİLİS'TE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Üniversite öğrencilerine yangın eğitimi
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YANGIN EĞİTİMİ
Basın mensupları engelli bakım ve rehabilitasyon merkezleri gezdirildi
YEREL

BASIN MENSUPLARI ENGELLİ BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ GEZDİRİLDİ
Suriye sınırında uyuşturucu hap ve para ele geçirildi
YEREL

SURİYE SINIRINDA UYUŞTURUCU HAP VE PARA ELE GEÇİRİLDİ
Sınırda Captagon hap ele geçirildi
YEREL

SINIRDA CAPTAGON HAP ELE GEÇİRİLDİ
Kilis'te kaçakçılık operasyonu
YEREL

KİLİS'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU
Şampiyon Karatecilerden Remzi Arkaltı'ya ziyaret
YEREL

ŞAMPİYON KARATECİLERDEN REMZİ ARKALTI'YA ZİYARET
Belediye Kara'nın Almanya ziyareti
YEREL

BELEDİYE KARA'NIN ALMANYA ZİYARETİ
Musabeyli hızlı satranç turnuvası yapıldı
YEREL

MUSABEYLİ HIZLI SATRANÇ TURNUVASI YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da 401 No'lu odada cinayet randevusu!
GÜNDEM

401 NO'LU ODADA CİNAYET RANDEVUSU!

 1
  • 2 12 yıl önce figürandı, şimdi ise herkes onu konuşuyor...
  • 3 Stres çarkının talihsiz mucidi bakın nasıl bir hayat yaşıyor!
  • 4 Mekke'deki kavganın görüntüleri ortaya çıktı!