Kilis'te yoğun sis

KİLİS (AA) - Kilis’te, yoğun sisten görüş mesafesinin yer yer 20 metrenin altına düşmesi nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşandı.
Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler sisli bölgelerde ve Kilis-Hatay, Kilis-Gaziantep ve Kilis-Halep karayollarında ilerlemekte güçlük çekti.
Meteoroloji yetkilileri, sisin etkisinin ilerleyen saatlere kadar devam edeceğini kaydetti.
Yoğun sis, kent merkezinin yanısıra Polateli ve Musabeyli ilçelerinde de yaşamı olumsuz etkiledi.