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Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması

05 Mayıs 2017 Cuma, 09:29

DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 4 zabıt katibi ve 4 infaz koruma memuru gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla 8 şüphelinin evlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonlar sonrasında gözaltına alınan şüpheliler, emniyete getirildi.

Halen görevde olduğu öğrenilen 4 zabıt katibi ve 4 infaz koruma memuru şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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