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Meteorolojiden gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısı

05 Mayıs 2017 Cuma, 09:35

MALATYA (AA) - Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı ifade edilen açıklamada, rüzgarların gök gürültülü sağanak sırasında yer yer kuvvetli esmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Muhtemel bölgesel dolu yağışları ve kuvvetli rüzgar değişimine karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması uyarısı yapıldı.

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