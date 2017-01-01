Kayseri'de 25 öğretmene ByLock gözaltısı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 25 öğretmen, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, daha önce meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları belirlenen 32 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, zanlılardan 25'i gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve suç unsurlarına el kondu.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.