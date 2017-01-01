Doğu'da 7 ilde sağanak bekleniyor

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu olması; öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Tunceli, Erzincan ve Ardahan'da aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Iğdır'da 13, Tunceli'de 9, Erzincan ve Ağrı'da 8, Erzurum'da 7, Kars'ta 5 ve Ardahan'da 3 derece olarak kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıkları ise Erzincan'da 23, Iğdır 22, Ağrı ve Tunceli'de 17, Ardahan ve Kars'ta 16, Erzurum'da 15 derece olacak.

Bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.