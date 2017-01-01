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Sınıfta kız arakadaşını öldürüp intihar girişiminde bulundu

05 Mayıs 2017 Cuma, 09:41

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir lise öğrencisi, aynı sınıftaki kız arkadaşını silahla öldürüp intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde, lise öğrencisi H.C. (16) sabah erken saatlerde geldiği okulda, aralarında problem olduğu öğrenilen kız arkadaşı Nilüfer Acar'a (16) yanında getirdiği silahla, diğer öğrencilerin gözleri önünde ateş etti.

H.C, daha sonra aynı silahı başına doğrultup, ateşleyerek intihar girişiminde bulundu.

Öğretmenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan H.C ise Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Okuldaki diğer öğrenciler ise evlerine gönderildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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