KOCAELİ (AA) - 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nın ikinci günü takım eleme müsabakaları başladı.
İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 44 ülkeden 424 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonun ikinci günü takım kata ve takım kumite eleme müsabakalarıyla start aldı.
Takımlar eleme karşılaşmaları için tatamiye çıkarak, pazar günü yapılacak finallere yükselebilmek için ter dökecek.
Organizasyonun ikinci gününde açılış seremonisi de gerçekleştirilecek.
Dün yapılan ferdi eleme müsabakalarında 6 Türk sporcu finale çıkma başarısı göstermişti.
Türkiye'nin takım eleme müsabakalarında mücadele edecek kadrosu şöyle:
Kadın takım kata: Dilara Bozan, Gizem Şahin, Rabia Küsmüş
Erkek takım kata: Emre Vefa Göktaş, Cengizhan Koca, Mehmet Batuhan Özdemir
Kadın takım kumite: Mücessem Buse Avcu, Merve Çoban, Serap Özçelik, Tuba Yakan
Erkek takım kumite: Uğur Aktaş, Enes Erkan, Gökhan Gündüz, Rıdvan Kaptan, Serkan Yağcı, Alparslan Yamanoğlu, Muhammet Ali Yılmaz