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FETÖ'nün "iş adamı ve kamu görevlileri" yapılanması

05 Mayıs 2017 Cuma, 10:07

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgüt adına faaliyette bulunup finansal destek sağladıkları iddia edilen 78 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, mahkemeye gönderildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "iş adamı ve kamu görevlileri" yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda 34'ü tutuklu 78 şüpheli hakkında "terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte finansal destek sağlamak" suçlarından beşer yıldan onar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianame Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

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