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Bursa'da 300'e yakın firma Rusya ile ticaret yapıyor

05 Mayıs 2017 Cuma, 10:09

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ile Rusya'nın domates ve vize konusu dışındaki tüm kısıtlamaları karşılıklı olarak aynı anda kaldırma kararının ticari iş birliklerini artıracağını belirtti.

Burkay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'deki görüşmesinin iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da güçlendireceğini söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşme süreciyle, ekonomik iş birliklerinin de artacağını aktaran Burkay, "Türkiye'nin ikinci büyük ihracatçı kenti Bursa'nın dış ticaretinde Rusya pazarının önemli bir payı bulunuyor." diye konuştu.

Rusya ile Türkiye arasındaki ticaretin her geçen gün arttığını dile getiren Burkay, şunları kaydetti:

"Bursa'da 300'e yakın firma, Rusya ile ticaret yapıyor. Rus sermayeli yaklaşık 20 firma da Bursa'da faaliyette. Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin artması adına Bursa iş dünyası olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projesi (Ur-Ge) kapsamında, şubatta bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 30 firmanın katılımıyla Moskova'da düzenlenen 'Bebe ve Çocuk Moda (CJF) Fuarı'na stantlı katılım sağladık. Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında, mayıs ayı içinde mimarlık, inşaat ve dekorasyon sektörü temsilcilerinden oluşan bir heyet de Moskova'da gerçekleştirilecek 'ARCH Moscow 2017 Fuarı'nı ziyaret ederek, sektördeki gelişmeleri yerinde inceleyecek."

- "Rusya için Türkiye, önemli bir pazar"

"Ticari Safari" kapsamında düzenlenen alım heyeti organizasyonlarının da Rusya ve Bursa arasındaki ticari ilişkileri güçlendirdiğini vurgulayan Burkay, şöyle devam etti:

"Tekstil sektörüne yönelik, 10-14 Mayıs'ta düzenlenecek alım heyeti programına Rusya'dan 60'a yakın iş dünyası temsilcisi katılacak. Son 1 yıl içinde yapılan alım heyeti organizasyonlarıyla yaklaşık 200 Rus iş adamını Bursa'da ağırladık. Rusya ile Türkiye arasındaki krizin en yoğun olduğu dönemde bile Rus alım heyetlerini kentimizde misafir etmiştik. Rusya için Türkiye, önemli bir pazar. BTSO olarak Küresel Fuar Acentesi, fuar projeleri, Ticari Safari ve Ur-Ge çalışmalarıyla Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret hacmini güçlendirmeyi sürdürmekteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Rusya ile Türkiye arasında yapılan iş birliğine güç katacak ve iş dünyamızın önünü açacak adımları destekliyoruz. Soçi'de yapılan liderler buluşması da iki ülke arasındaki ticari iş birliklerinin daha da artmasını sağlayacaktır."

Burkay, Bursalı firmaların global arenada etkili bir oyuncu olması için çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu anlamda dünya ekonomisine yön veren şehirlerde Ekonomi Bakanlığı liderliğinde Türk Ticaret Merkezleri kuruluyor. İlki New York'ta açılacak bu merkezlerin bir benzerinin de Moskova'da açılması planlanıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) girişimleriyle açılacak merkezlere BTSO olarak destek veriyoruz. Moskova'da açılacak merkezde mobilya, hazır giyim, tekstil ve deri sektörüne yönelik firmaların yer alması planlanıyor. BTSO olarak bu süreçleri yakından takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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