Mersin'den kayısı ihracatı başladı

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MERSİN (AA) - Türkiye'nin önemli yaş sebze ve meyve üretim alanı olan Mersin'in Silifke ilçesinde kayısı ihracatına başlandı.

Nisan ayında örtü altında çıktığında kalitesine göre kilogramı 30 ile 50 lira arasında satılan kayısı fiyatları, açık alanda hasadın başlamasıyla birlikte 5 liraya kadar düştü.

Kayısı iç piyasanın yanında Irak, Almanya, Fransa ve Arap ülkelerine ihraç edilmeye başladı.

Silifke Kayısı Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Gürses, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açık alanda ilk kayısı hasadını yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kayısının şu anda üreticilerden kilogramının 5 liradan alındığını ifade eden Gürses, "Açık alanda fiyatlar düşük olduğu için ihracatta tercih ediliyor. Şu anda Almanya, Fransa, Irak ve Arap ülkelerine kayısı gönderiyoruz. İç piyasaya gönderdiğimiz kayısılardan da yoğun talep alıyoruz. Fiyatlar inşallah böyle devam ederse çiftçilerimizin yüzü gülecektir." diye konuştu.

Gürses, bu yıl ilçe genelindeki bin 200 dönüm kayısı bahçesinden yaklaşık 10 bin ton hasadın yapılacağını belirterek sezon boyunca hasadı yapılan ürünlerin 2 bin tonunun gelecek talebe göre ihraç edileceğini kaydetti.