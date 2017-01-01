ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mersin'den kayısı ihracatı başladı

05 Mayıs 2017 Cuma, 10:20
Mersin'den kayısı ihracatı başladı

MERSİN (AA) - Türkiye'nin önemli yaş sebze ve meyve üretim alanı olan Mersin'in Silifke ilçesinde kayısı ihracatına başlandı.

Nisan ayında örtü altında çıktığında kalitesine göre kilogramı 30 ile 50 lira arasında satılan kayısı fiyatları, açık alanda hasadın başlamasıyla birlikte 5 liraya kadar düştü.

Kayısı iç piyasanın yanında Irak, Almanya, Fransa ve Arap ülkelerine ihraç edilmeye başladı.

Silifke Kayısı Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Gürses, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açık alanda ilk kayısı hasadını yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kayısının şu anda üreticilerden kilogramının 5 liradan alındığını ifade eden Gürses, "Açık alanda fiyatlar düşük olduğu için ihracatta tercih ediliyor. Şu anda Almanya, Fransa, Irak ve Arap ülkelerine kayısı gönderiyoruz. İç piyasaya gönderdiğimiz kayısılardan da yoğun talep alıyoruz. Fiyatlar inşallah böyle devam ederse çiftçilerimizin yüzü gülecektir." diye konuştu.

Gürses, bu yıl ilçe genelindeki bin 200 dönüm kayısı bahçesinden yaklaşık 10 bin ton hasadın yapılacağını belirterek sezon boyunca hasadı yapılan ürünlerin 2 bin tonunun gelecek talebe göre ihraç edileceğini kaydetti.

İLGİLİ HABERLER
Erdemli'de sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor
YEREL

ERDEMLİ'DE SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Akdeniz Belediyesi'nden kreş öğrencilerine boyama kitabı ve kalem seti
YEREL

AKDENİZ BELEDİYESİ'NDEN KREŞ ÖĞRENCİLERİNE BOYAMA KİTABI VE KALEM SETİ
Vali Çakacak'tan yeni POMEM Müdürüne ziyaret
YEREL

VALİ ÇAKACAK'TAN YENİ POMEM MÜDÜRÜNE ZİYARET
Madde bağımlılığından kurtulan gençlere Valilik kanalıyla istihdam olanağı
YEREL

MADDE BAĞIMLILIĞINDAN KURTULAN GENÇLERE VALİLİK KANALIYLA İSTİHDAM OLANAĞI
Mersin'in 7 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'İN 7 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Erdemli Emniyet Müdürüne tutuklama
YEREL

ERDEMLİ EMNİYET MÜDÜRÜNE TUTUKLAMA

Mersin'de otizmli ve down sendromlulara özel tenis kursu
YEREL

MERSİN'DE OTİZMLİ VE DOWN SENDROMLULARA ÖZEL TENİS KURSU
Kanalizasyona düşen çocuğu babası kurtardı
YEREL

KANALİZASYONA DÜŞEN ÇOCUĞU BABASI KURTARDI
Tarsus'ta sahipli ve sahipsiz hayvanlarına denetim
YEREL

TARSUS'TA SAHİPLİ VE SAHİPSİZ HAYVANLARINA DENETİM
Başkan Can, Kemalpaşa Sanayi Sitesi esnafı ile toplantı yaptı
YEREL

BAŞKAN CAN, KEMALPAŞA SANAYİ SİTESİ ESNAFI İLE TOPLANTI YAPTI
Mersin'de kaçak içki operasyonu
YEREL

MERSİN'DE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU
Üstü açık lüks otomobili &quot;Sosyete taksi&quot; yaptı
YEREL

ÜSTÜ AÇIK LÜKS OTOMOBİLİ "SOSYETE TAKSİ" YAPTI
Mersin'de iş dünyasına dijital fırsatlar anlatıldı
YEREL

MERSİN'DE İŞ DÜNYASINA DİJİTAL FIRSATLAR ANLATILDI
Mersin'deki engelliler kortlarda buluştu
YEREL

MERSİN'DEKİ ENGELLİLER KORTLARDA BULUŞTU
16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali yarın başlıyor
YEREL

16. MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ YARIN BAŞLIYOR
Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu: 29 gözaltı
YEREL

MERSİN'DE FETÖ/PDY OPERASYONU: 29 GÖZALTI

(Özel Haber) Dinçer: &quot;Belirsizliğin ortadan kaldırılmasını, piyasaların canlandırılmasını istiyoruz&quot;
YEREL

(ÖZEL HABER) DİNÇER: "BELİRSİZLİĞİN ORTADAN KALDIRILMASINI, PİYASALARIN CANLANDIRILMASINI İSTİYORUZ"
Çilek üretimi yarıya düştü
YEREL

ÇİLEK ÜRETİMİ YARIYA DÜŞTÜ
Çakacak, &quot;Gençlik hizmetleri alanında Mersin, Türkiye'ye örnek&quot;
YEREL

ÇAKACAK, "GENÇLİK HİZMETLERİ ALANINDA MERSİN, TÜRKİYE'YE ÖRNEK"
Mersin'de yaralı doğan tedavi altına alındı
YEREL

MERSİN'DE YARALI DOĞAN TEDAVİ ALTINA ALINDI
6. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali başladı
YEREL

6. ATIF YILMAZ KISA FİLM FESTİVALİ BAŞLADI
Mersin'de yaban zeytini aşılamaları sürüyor
YEREL

MERSİN'DE YABAN ZEYTİNİ AŞILAMALARI SÜRÜYOR
Evlerinin çatısı çökme tehlikesindeki aileye Akdeniz Belediyesi'nden destek
YEREL

EVLERİNİN ÇATISI ÇÖKME TEHLİKESİNDEKİ AİLEYE AKDENİZ BELEDİYESİ'NDEN DESTEK
Toros Üniversitesi'nde öğrenciler hem eğleniyor hem bilgileniyor
YEREL

TOROS ÜNİVERSİTESİ'NDE ÖĞRENCİLER HEM EĞLENİYOR HEM BİLGİLENİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Stres çarkının talihsiz mucidi bakın nasıl bir hayat yaşıyor!
YAŞAM

STRES ÇARKININ TALİHSİZ MUCİDİ BAKIN NASIL BİR HAYAT YAŞIYOR!

 1
  • 2 İçerde'nin 'Minik'i bakın nereliymiş...
  • 3 12 yıl önce figürandı, şimdi ise herkes onu konuşuyor...
  • 4 Mekke'deki kavganın görüntüleri ortaya çıktı!