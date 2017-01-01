Kastamonu Belediyespor şampiyonluğa kilitlendi

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KASTAMONU (AA) - Bayanlar Hentbol Süper Ligi ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, yarın Adana Şakirpaşa ile şampiyonluk maçına çıkacak.

Bayanlar Hentbol Süper Ligi'nin lideri Kastamonu Belediyespor, sezonun son maçında evinde ağırlayacağı Adana Şakirpaşa'yı yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son maç için hazırlıkları sürdürdüklerini söyledi.

Sezonun başında hedeflerini ilk üç olarak belirlediklerini belirten Günal, "Bunun üstünde bir derece ya da şampiyonluk gelirse de 'neden olmasın' demiştik. Her maça final havasında çıktık." dedi.

Ligde 2 yenilgi aldıklarını, şampiyonluk yolundaki rakipleri Yenimahalle Belediyespor'un da 2 yenilgisi bulunduğuna işaret eden Günal, Gençler Ligi'nden gelen puanla Yenimahalle Belediyespor'un üzerine çıktıklarını anlattı.

Şampiyonluğun son maça kaldığına dikkati çeken Günal, "Puanlar yakın olunca iş son haftaya kaldı. Yarınki maçı aldığımızda Kastamonu'ya ilk kez şampiyonluk yaşatmış olacağız. Bu onur ve gurur bizim için çok önemli. Bunun bir parçası olmak benim ve sporcu arkadaşlarım için çok anlamlı." ifadelerini kullandı.

Günal, sporcularının sezon boyunca çok iyi performans sergilediğini dile getirerek, "Sakatlıklarımız, cezalılarımız oldu ama hiçbiri inancını yitirmedi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda yarın oynanacak Kastamonu Belediyespor-Adana Şakirpaşa maçı saat 13.00'te başlayacak.