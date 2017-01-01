KOCAELİ (AA) - 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nın sabah seansı takım kata eleme müsabakalarıyla tamamlandı.
İzmit'teki Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci günü sabah seansında kadın ve erkek kata takım eleme müsabakaları yapıldı.
Kadın katada Türk Milli Takımı Dilara Bozan, Gizem Şahin ve Rabia Küsmüş'ten oluştu.
İlk turda Sırbistan'ı 5-0 mağlup eden milli takım, çeyrek finalde karşılaştığı Fransa'ya 4-1 mağlup olunca altın madalya şansını kaybetti.
Fransa'nın yarı finalde Almanya'yı 5-0 mağlup etmesi üzerine repesaj maçına çıkan Kadın Kata Milli Takımı, Hırvatistan'ı 5-0 yenerek pazar günü Avrupa üçüncülüğü için mücadele etmeye hak kazandı.
Emre Vefa Göktaş, Cengizhan Koca, Mehmet Batuhan Özdemir'den oluşan Erkek Kata Milli Takımı ise ilk turda karşılaştığı Rusya'ya 3-2 yenilerek şampiyonaya veda etti.
Takım kata eleme müsabakalarında elde edilen sonuçlara göre pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında erkeklerde İspanya ve İtalya, kadınlarda ise Fransa ile İtalya karşı karşıya gelecek.
Şampiyona, takım kumite eleme müsabakalarıyla devam ediyor.