Sinop merkezli suç örgütü operasyonu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SİNOP (AA) - Sinop merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek için örgüt kurma iddiasıyla gözaltına alınan zanlılardan 6'sı tutuklandı.

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sinop Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.G, F.A, T.K, R.K, Z.K. ve H.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerden 8'si ise savcılık sorgularının ardından, 4'ü de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Bu arada soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı verilen 4 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Sinop Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Sinop, Çorum, Kırklareli, Tekirdağ, Yozgat, İstanbul, Gaziantep ve Kastamonu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, haklarında yakalama kararı verilen 34 şüpheliden 22'si gözaltına alınmıştı.



