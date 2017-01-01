"Ayakta yolculuk" için güvenlik kemeri

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KÜTAHYA (AA) - Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinden Esma Nur Gökalp, Esra Taşdemir ve Necla Şimşek, şehir içi ulaşımda ayakta seyahat edenlerin, yolculuklarını rahat ve güvenli yapabilmeleri için emniyet kemeri projesini hayata geçirdi.

Öğrencilerden Gökalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tak Takıl Hayata Katıl" ismini verdikleri projenin araçlarda uzun süre ayakta seyahat etmek zorunda kalan insanların hayatlarını kolaylaştıracağını söyledi.

Projenin hocaları tarafından beğenilmesi üzerine halk otobüslerinde denemeler yaptıklarını anlatan Gökalp, şunları belirtti:

"Rektörümüz Prof. Dr. Remzi Gören ve Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile görüşmeler yaptık. Görüşmeler sonucunda belirlenen bir pilot halk otobüsünde uygulamalar yapıyoruz. Halk otobüsünü kullanan vatandaşlarımıza kemerimizi kullandırıp memnuniyet anketi yapıyoruz. Yaptığımız anketlerde vatandaşların birçoğu projemizi beğendiklerini ifade ediyor. Bu durum bizi hem memnun ediyor hem de bize şevk veriyor."

Çalışmalarının Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği proje yarışmasında birinci aşamayı geçtiğini aktaran Gökalp, "Projemizin derece ve destek alması halinde ilimizde ve Türkiye çapında uygulanması için çalışmalar yapacağız." dedi.

Projenin şehir içi toplu taşıma araçlarında uygulanması halinde ayakta yolculuk yapan bireylerin vakitlerini verimli geçireceklerini belirten Esra Taşdemir de şunları dile getirdi:

"Güvenlik kemeri sayesinde kitap okuyabilecek veya cep telefonları veya tabletlerinde internet üzerinden işlerini takip edebilecekler. Projeyi hazırlarken, kavrama kuvveti ve dengesi yerinde olmayan bireylerin yolculuklarını güvenli bir şekilde geçirmelerini sağlamayı da hedefliyoruz. Projemizle aynı zamanda gün içerisinde yorgunluk ve stresin tavan yaptığı eve dönüş yolculuklarda bireylere güvenlik kemeriyle maksimum destek sağlayarak seyahatlerini daha konforlu hale getirmeyi de amaçladık."

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ferruh Taşpınar da projenin Türkiye'de ve yurt dışında uygulanabilirliğinin artırılması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Projenin pilot olarak uygulandığı özel halk otobüsünde güvenlik kemerini deneyen vatandaşlar da uygulamadan memnuniyetini dile getirdi.