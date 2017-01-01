ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ordu'da hava ulaşımına sis engeli

05 Mayıs 2017 Cuma, 10:58

ORDU (AA) - Ordu'da etkili olan sis nedeniyle, Türkiye'nin ve Avrupa'nın deniz üzerine inşa edilen ilk ve tek havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı'nda 8 sefer iptal edildi.

Alınan bilgiye göre, Ordu kent merkezinde sis etkili oluyor.

Sis dolayısıyla, İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı ve Kıbrıs Ercan Havalimanı'ndan yapılması planlanan 8 sefer, karşılıklı olarak iptal edildi.

Öte yandan, bazı havayolu şirketlerinin Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yapamayan uçakları, Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.

Hava şartlarının uçuşa uygun hale gelmesiyle havayolu ulaşımının yeniden başlayacağı öğrenildi.


İLGİLİ HABERLER
Asırlık çeşme vatandaşların su ihtiyacını karşılıyor
YEREL

ASIRLIK ÇEŞME VATANDAŞLARIN SU İHTİYACINI KARŞILIYOR
Ordu'da arazi kavgası: 1 yaralı
YEREL

ORDU'DA ARAZİ KAVGASI: 1 YARALI

Başkan Çamyar Türkiye'de ilk 5'te
YEREL

BAŞKAN ÇAMYAR TÜRKİYE'DE İLK 5'TE
Ordu'da mantar yetiştiriciliği kursu açıldı
YEREL

ORDU'DA MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ KURSU AÇILDI
Belediyeden vatandaşlara uyarı
YEREL

BELEDİYEDEN VATANDAŞLARA UYARI
Pazara 375 bin ton fındık sunuldu
YEREL

PAZARA 375 BİN TON FINDIK SUNULDU
Altınordu'da Uçurtma Şenliği
YEREL

ALTINORDU'DA UÇURTMA ŞENLİĞİ
İŞKUR istihdam otobüsü Fatsa'ya geliyor
YEREL

İŞKUR İSTİHDAM OTOBÜSÜ FATSA'YA GELİYOR
Ufka Yolculuk Kültür Yarışması'nın ödülleri verildi
YEREL

UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMASI'NIN ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Ordu'da kültür sanat
YEREL

ORDU'DA KÜLTÜR SANAT
Ordu merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

ORDU MERKEZLİ 6 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
Dere yataklarına hafriyat dökenlere ağır cezalar geliyor
YEREL

DERE YATAKLARINA HAFRİYAT DÖKENLERE AĞIR CEZALAR GELİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Stres çarkının talihsiz mucidi bakın nasıl bir hayat yaşıyor!
YAŞAM

STRES ÇARKININ TALİHSİZ MUCİDİ BAKIN NASIL BİR HAYAT YAŞIYOR!

 1
  • 2 İçerde'nin 'Minik'i bakın nereliymiş...
  • 3 12 yıl önce figürandı, şimdi ise herkes onu konuşuyor...
  • 4 Mekke'deki kavganın görüntüleri ortaya çıktı!