Trabzonspor, Kayserispor'u konuk edecek

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Kayserispor'u konuk edecek.
Geçen hafta kendi evinde Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalarak Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli 2 puan yitiren bordo-mavililer, ligde düşme hattının hemen üstünde bulunan Kayserispor ile yapacağı maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Ligde 48 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde beşinci sırada yer alan bordo-mavililer, Avrupa hedefi doğrultusunda fire vermek istemiyor.
Medical Park Arena'da saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy, yönetecek.
- İkinci devrenin en fazla puan toplayan takımı
Trabzonspor, Kayserispor karşısından galibiyetle ayrılarak ligin ikinci yarısının en fazla puan toplayan takım unvanını da sürdürmek istiyor.
Ligin ikinci bölümünde 9 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 30 puan toplayan Karadeniz ekibi, 29 puan elde eden lider Beşiktaş'ın önünde yer almayı başardı.
- 5 futbolcu ceza sınırında
Trabzonspor'da 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Karadeniz temsilcisinde, 3'er sarı kartı bulunan Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Aytaç Kara, Bero ve Hugo Rodallega, yarın oynanacak karşılaşmada kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.
Bordo-mavili futbolcular, sarı kart cezalısı olmaları halinde 31. haftadaki Adanaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Trabzonspor'un Kayserispor maçına; Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Castillo ve N'Doye 11'i ile çıkması bekleniyor.