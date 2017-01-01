Bilecik'te FETÖ/PDY soruşturması

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, infaz koruma memuru ve adliye personeli olarak görev yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma çerçevesinde, kent merkezi ve Gölpazarı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, infaz koruma memuru ve adliye personeli olarak görev yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Evlerindeki aramada, bazı evrak ve bilgisayarlara el konulan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi.