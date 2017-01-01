Öğrencilere bozayı semineri

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KARS (AA) - Dünya literatüründe göç eden ilk bozayı popülasyonunun tespit edildiği Sarıkamış ilçesinde bu ayıların korunması için bölgeTürkiye- İtalya arasında iş birliği protokolü kapsamında öğrencilere seminer verildi.

Kuzey Doğa Derneği tarafından "Bozayıları Korumak İçin Türkiye-İtalya Arasında İşbirliği Projesi" kapsamında verilen seminerde, öğrencilere boz ayılarla ilgili detaylı bilgi aktarıldı.

Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, Sarıkamış ilçesinde bulunan ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri için 11 okulda eğitim düzenlediklerini anlattı. Çocukların çevre-doğa konusundaki bilgilerini artırmak ve konuya olan ilgilerini artırmak amacıyla düzenledikleri eğitimde, bozayılar hakkında bilgiler içeren ve proje için üretilen poster, tişört ve okul defterlerinden oluşan eğitim materyalleri verildiğini ifade eden Çoban, öğrencilere sinevizyon eşliğinde verilen seminerlerde detaylı bilgiler verildiğini söyledi.

Seminerlerin içeriğinde genel olarak Sarıkamış Ormanı, ilçe, milli parkı ve bozayı hakkında genel bilgi sunduklarını belirten Çoban, "Yaban hayatının önemi, yabani hayvanların nasıl düşündüğü, bozayı hakkında bilgi, biyolojisi, kış uykusu, ayıların beslenmesi, hayvanların genel davranışları, yabani içgüdüsü, kırsal, ormansal alanda, yaban hayatta nasıl davranılması gerektiği konularını öğrencilere görsel desteklerle anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

- Seminerler 11 okulda devam edecek

Çoban, Sarıkamış'ta yapılan bozayı araştırma ve koruma projesinin İtalya'daki bozayılarla yapılan çalışma ile karşılaştırdıklarını, bu manada elde edilen bilgiler kapsamında öğrencilerin bilgilendirdiğini söyledi. Çoban, "Kuzey Doğa Derneği olarak Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteklerini alarak öğrencilerimize doğa sevgisi ve yaban hayvanlarının eko-sistemde ne işe yaradıklarını anlatıyoruz. İlçede 11 okulda sunum yapmaya başladık." diye konuştu.

Eğitimde sorulan sorulara doğru cevap veren öğrencileri ödüllendirdiklerini Çoban, şunları kaydetti:

"Bu sunumların ana içeriğinde Sarıkamış yaban hayatı hakkında bilgilendirme, Sarıkamış milli parkı alanının ne zaman ve ne için yapıldığını, bozayıların eko-sistemde ne görev aldığını ve boz ayılarla karşılaşıldığında ne yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Ayrıca bozayıların bir turizm potansiyeli olup olmadığı konularında öğrencilere sorular sorduk. Doğru cevap veren öğrencilere tişört, poster, defter gibi hediyeler verdik. Bu şekilde bozayıların zararlı olmadığını, bizlerin bozayıları gördüğümüz için şanslı olduğumuzu anlattık."















