FETÖ/PDY'nin "mahrem imamına" yönelik operasyon

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünün "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen öğretmen adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ üyesi olduğu öne sürülen imamlara yönelik operasyonunda Ereğli ilçesinde gözaltına alınan öğretmen Y.G'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, geniş güvenlik önlemi altında adliye sevk edildi.
Daha önce gözaltına alınan Y.G'nin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" olduğu öğrenildi.