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Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu

05 Mayıs 2017 Cuma, 12:06

SAMSUN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yurt genelinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Samsun'da gözaltına alınan 28 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin Emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye götürüldü.

Samsun merkez ile Çarşamba, Bafra, Terme, Ayvacık ve 19 Mayıs ilçelerinde 26 Nisan'da 180 polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütün mahrem imamları yapılanmasında "emniyet imamı" olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen ve görevden uzaklaştırılan öğretmenlerden oluşan 28 şüpheli gözaltına alınmıştı.



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