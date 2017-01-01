Türkiye 16 Yaş Altı Hokey 1. ve 2. Lig

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OSMANİYE (AA) - Hokeyde, Türkiye 16 Yaş Altı Erkekler ve Kızlar 1. ve 2. Lig karşılaşmaları Osmaniye'de sona erdi.

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün hokey sahasında gerçekleştirilen müsabakalara Türkiye'nin farklı illerinden 47 takım ve 550 sporcu katıldı.



Müsabakalar sonucunda, 16 Yaş Altı Erkekler 1. Lig'de Gaziantep Büyükşehir Belediye Nizip Spor Kulübü şampiyon olurken, Peyas Spor Kulübü sezonu ikinci, Nizip Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü ise üçüncü tamamladı. 16 Yaş Altı Kızlar 1. Lig'de ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Nizip Spor Kulübü şampiyonluğa ulaşırken, Gaziantep Doruk Spor Kulübü ikinci, Nizip Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

16 Yaş Altı Erkekler 2. Lig müsabakalarında ise birinciliği Ali Ege Spor Kulübü, ikinciliği Akdora Gençlik Spor Kulübü, üçüncülüğü ise Esen Yurt Spor Kulübü elde etti.

Final müsabakaları sonrasında düzenlenen ödül töreninde konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, başarılı takımları kutladı.

Hokeyin 120 ülkede en popüler spor olduğunu belirten Demir, "Biz sadece spor müdürlüğü değiliz, kültür, sanat ve eğitimle de ilişki içindeyiz. Gençlerin önünü açacak, gençlerimize yol gösterecek, onlarla birlikte hareket edip, o genç nüfusun daha berrak, daha iri ve daha diri olması için çabalıyor ve çalışıyoruz. Yakında birçok ilimizde yapılacak tesislerle hokey branşını olimpiyatlara kadar çıkaracağız." diye konuştu.

Müsabakalar sonunda derece elde eden takımlara kupa, sporculara madalya verildi.

