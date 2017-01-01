Genç milli güreşçiler Bilecik'te kampta

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BİLECİK (AA) - Genç Milli Grekoromen Güreş Takımı, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına Bilecik'in Söğüt ilçesindeki kamp çalışmalarıyla hazırlanıyor.

Milliler, 27 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ile 1-6 Ağustos'ta Finlandiya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılacak.

Söğüt Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren milli takımda, 18-20 yaş grubundan 65 sporcu yer alıyor. Günde çift antrenman gerçekleştiren sporcular, taktik ve dayanıklılık üzerine çalışmalar yapıyor.

Milli Takım Teknik Sorumlusu Mustafa Berber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 Rio Olimpiyatları'nda 5 madalya kazandıklarını, 2020 yılında yapılacak olimpiyatlarda ise 8 madalya kazanmak istediklerini belirtti.

Almanya'daki Avrupa Şampiyonası için bazı sıkletlerde seçmelerin yapıldığını ve 18-22 Mayıs'ta Antalya'daki uluslararası organizasyona 65 sporcuyla katılacaklarını belirten Berber, şunları kaydetti:

''Buradaki kampın ardından Antalya'daki yabancı ülkelerden de katılımların olacağı Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'na katılacağız. Burada eksikliklerimizi göreceğiz. Bir nevi deneme şampiyonası olacak. Turnuvadan sonra tekrar kampa gireceğiz. Antalya'da yapılacak şampiyonada Avrupa Şampiyonası'na katılacak 8 kişilik milli takım ekibi belli olacak. Sporcularımızın hepsi çok hırslı, milli takıma katılıp, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına gitmek istiyorlar. Almanya'da 28 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. 1-6 Ağustos tarihlerinde de Dünya Şampiyonası'na Finlandiya'ya gideceğiz. Çalışmalarımıza sorunsuz ve sıkıntısız devam ediyoruz. Güreş Federasyonumuz yakından ilgileniyor. Hedefimiz önce Avrupa sonra da dünya şampiyonu olmak.''

Kampta, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak aday sporcuların bulunduğuna da değinen Berber, ''İnşallah 2020 Olimpiyatları'na buradan birçok sporcu katılacak. Bunların hepsi şampiyon adayı. Yaşar Doğu, Bayram Şit ve Hamza Yerlikaya gibi birçok şampiyon bizim aramızdan çıktı. İnşallah gelecekte de genç sporcularımız şampiyonluklar elde edecek. Hedefimiz, bulunduğumuz yerden daha ileriye çıkmak. Ülkemizi, geleceğin şampiyonlarıyla daha iyi yerlere taşıyacağız.'' ifadelerini kullandı.

