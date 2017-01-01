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Uyuşturucu ticaretine 13 yıl hapis cezası

05 Mayıs 2017 Cuma, 12:49

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir otomobilde 9 kilo 720 gram esrar ile yakalanan 3 sanık, 13 yıl 9 ay hapis ve 7 bin 500'er lira para cezasına çarptırıldı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık E.A. ve avukatı katıldı. Tutuksuz kadın sanıklar R.S. ve N.B. ise duruşmaya gelmedi.

E.A savunmasında, herhangi yüz kızartıcı bir suç işlemediğini öne sürerek, "O maddenin uyuşturucu olduğunu dahi bilmiyordum. Bana kumpas kuruldu" dedi.

Mahkeme heyeti, E.A. ile R.S. ve N.B'ye "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 9'ar ay hapis, 7 bin 500'er lira para cezası verdi. R.S. ve N.B. hakkında da yakalama kararı çıkarılması kararlaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 27 Kasım 2016'da Kayseri-Malatya karayolunda durdurulan bir otomobilde 9 kilo 720 gram esrar ele geçirilmişti. Olayla ilgili E.A, R.S ve N.B gözaltına alınmış, E.A nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
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