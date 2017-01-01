"(Herkes bizden) denilerek baskı uygulanıyordu"

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BAYBURT (AA) - Bayburt'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 eski polis memurunun da yargılaması başladı.

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılamasına tutuksuz başlanan eski polis memuru D.U, savunmasını Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinden SEGBİS aracılığıyla yaptı.

Sanık D.U, savunmasında, daha önce emniyet ve savcılık aşamasında etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerin doğru olduğunu, pişmanlığının devam ettiğini ifade etti.

Diğer sanık H.A da örgütle bağını 2015 yılı temmuz ya da ağustos ayı gibi sonlandırdığını ileri sürdü.

Örgütle ilgili bütün bilgileri emniyet ve savcılık soruşturmalarında etkin pişmanlık yasası kapsamında verdiğini söyleyen H.A, önceki beyanlarının doğru olduğunu ve bunları baskı altında vermediğini kaydetti.

Sanık H.A, pişmanlığının sürdüğünü ve olayların bu duruma geleceğini örgüt içerisinde yer aldığı dönemlerde göremediklerini, örgütle bağlarını kesmek istediklerinde ise burada üst düzeydeki kişilerce çeşitli söylemlerle baskı altında tutulduklarını beyan etti. H.A, "Örgüt içinde olduğumuz dönemlerde 'Her yer bizden, herkes bizden' diyerek üzerimize baskı uygulanıyordu. Çekiniyorduk, kimi kime şikayet edeceğimizi bilmiyorduk" diyerek kendini savundu.

Mahkeme duruşmayı ifadelerin ardından erteledi.











