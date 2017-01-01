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Adana'da cep telefonu hırsızlığı iddiası

05 Mayıs 2017 Cuma, 12:54

ADANA (AA) - Adana'da bir kadının çantasından cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre merkez Seyhan ilçesinde, alışveriş yapmak için girdiği bir mağazada telefonunun çalındığını fark eden Gözde F, durumu polise bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, güvenlik kameraları kayıtlarında yaptığı incelemede, cep telefonunun Gözde F'nin mağazaya girdiği sırada bir kişi tarafından çalındığını belirledi.

Zanlının, daha önce aynı suçtan kaydı bulunan Burak Ç. olduğunu tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi Saydam Caddesi'nde yakaladı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli Burak Ç'nin ifadesinde, "20 aylık evliyim. Hanım çocuğa bez parası istiyor. Çocuğuma bez alacak, mama alacak, masraflarını karşılayacak param yok." dediği belirtildi.

İşlemleri tamamlanan zanlı, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan zanlının mağaza girişinde kadının çantasından telefonu alma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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