Ailesi minik Özge'ye organ nakli istiyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'da sol ayağını bebekken kaybeden ve alüminyum doğrama ustası babasının evin tavanına yaptığı düzenek ile yürümeye başlayan 3,5 yaşındaki Özge Yıldırım'ın ailesi çocuklarına uzuv nakli yapılmasını istiyor.

Türkiye'nin ilk yüz naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan'ı ziyaret etmek için Özge Yıldırım ile hastaneye gelen Ali İhsan Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının doğduğunda her şeyin normal olduğunu ancak 6,5 aylıkken yapılan bir iğne konucu bacağının kangrene dönüştüğünü ve kesildiğini anlattı.

Özel hastaneye defalarca başvurduklarını ancak cevap alamadıklarını dile getiren Yıldırım, "Hukuki süreçte de olay kapatıldı. Şu ana kadar hiçbir kurumdan ne ne yazılı ne sözlü cevap aldık. 'Bu çocuğun şu hastalığı vardır, bu şekilde olmuştur.' diye yazı alamadık. Çocuğum üç yaşına geldi, tedavi de görmüyor." diye konuştu.

Kızının doğumundan sonra yapılan tahlillerin normal olduğuna dikkati çeken Yıldırım, kendisinin doğduğu hastanede şifa bulmasını istediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çocuğum bu hastanede doğdu, kuvöz olmadığı için özel hastaneye yönlendirdiler. Buranın bir hatası yok. Bu hastanede doğdu inşallah çaresi de bu hastanede olur. 11 yaşındaki bir çocuğa Amerika'da çift el nakli yapıldı bunu herkes biliyor, daha büyük bir başarıya neden imza atılmasın. Ellerinden geliyorsa bu çocuğa da bir nakil olabilirse çok mutlu oluruz. Ömer Özkan, daha önce iki kez çift kol nakli yaptı. Dünyaca ünlü, büyük başarıları var. Kendisi keşke bize de umut olsa."

Çocuğunun protezle yürüme eğitimi aldığının aktaran Yıldırım, "Nakil yaptırabilirsek muhteşem olur. Fizik tedavi süreci var, yürümesini güzelleştirmek için uğraşıyoruz. Benim yaptığım düzeneği kullanıyor, sağa sola koşuyor. Başarılı bir nakil süreci olursa ne mutlu bize. Çocuğum da normal insanlar gibi hayatına devam edebilecek. Ek bir parça ile hayatına devam etmekten kurtulacak." sözlerine yer verdi.



