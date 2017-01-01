Romanlar, Kakava yarışlarında at binme hünerlerini sergiledi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Kakava Şenlikleri kapsamında at yarışları düzenlendi.

Edirne Belediyesince organize edilen etkinlikler kapsamında, Edirne Kapalı Cezaevi önündeki boş arazide yarış alanı oluşturuldu.

Renkli kıyafetleriyle dikkati çeken Romanlar, yarış öncesinde davul-zurna eşliğinde eğlendi.

Yarışlarda 10 at, yaklaşık 2 kilometrelik parkurda bitiş çizgisine gelebilmek için dört nala mücadele etti.

Yarışta, Yalçın Derebeyi'nin bindiği "Yamanülkü" isimli at birinci, Salih Derebeyi'nin bindiği "Maçakızı" ikinci, İbrahim Mert'in bindiği "Selime" adlı at üçüncü oldu. Birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye çeyrek altın hediye edilirken, yarışa katılan tüm atlara yem verildi.

Edirne Belediyesinin Roman meclis üyesi Erkan Makas, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, geleneksel olarak altıncısını düzenledikleri yarışlara Roman vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

At yarışlarının Kakava'nın ritüellerinden olduğunu dile getiren Makas, "Romanların at yarışlarına olan merakına Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan sonuna kadar sahip çıkıyor. Bu yarışlar, Romanların spora daha aktif katılımını sağlıyor. Yarışları gelecek senelerde de devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Yarışta birinciliği elde eden Yalçın Derebeyi, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç yıldır birinci olduğunu hatırlatarak, Kakava geleneklerini devam ettirdiklerini söyledi. Yarışlara uzun süredir hazırlandığını aktaran Derebeyi, belediye başkanı Gürkan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.