ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tartıştığı kişiyi baltayla yaralayan zanlı tutuklandı

05 Mayıs 2017 Cuma, 13:06

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde tartıştığı kişiyi baltayla yaralayan zanlı tutuklandı.

Kuzdere Mahallesi Ballıtaş Caddesi'nde Mehmet Kesen ile Ulvi Gül, henüz belirlenmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gül, otomobilinin bagajından aldığı baltayla Kesen'e saldırdı. Başına darbe alarak yaralanan Kesen, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kemer Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Kesen, başına dikiş atıldıktan sonra taburcu edildi.

Olayın ardından kaçan Gül ise bir süre sonra Kemer Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.

Gözaltına alınan Gül, ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.


İLGİLİ HABERLER
Ailesi minik Özge'ye organ nakli istiyor
YEREL

AİLESİ MİNİK ÖZGE'YE ORGAN NAKLİ İSTİYOR

Tarihi Sedre Köşkü'nde Restorasyon çalışmaları başladı
YEREL

TARİHİ SEDRE KÖŞKÜ'NDE RESTORASYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Kepez'den miniklere eğlenceli spor
YEREL

KEPEZ'DEN MİNİKLERE EĞLENCELİ SPOR
Türel, Şampiyonları ağırladı
YEREL

TÜREL, ŞAMPİYONLARI AĞIRLADI
Kepez Belediyesi'nde mali rekor
YEREL

KEPEZ BELEDİYESİ'NDE MALİ REKOR
Muratpaşa'da renkli resim sergisi
YEREL

MURATPAŞA'DA RENKLİ RESİM SERGİSİ
Kepezli gençler sanatla gelişsin
YEREL

KEPEZLİ GENÇLER SANATLA GELİŞSİN
Yetenekli çocuklar Muratpaşa'da
YEREL

YETENEKLİ ÇOCUKLAR MURATPAŞA'DA
AKMEK kursiyerleri Kepez'i geziyor
YEREL

AKMEK KURSİYERLERİ KEPEZ'İ GEZİYOR
Muratpaşa Belediyesi 'Okullar Hayat Olsun' projesi devam ediyor
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ 'OKULLAR HAYAT OLSUN' PROJESİ DEVAM EDİYOR
ATSO'dan 'Geleceği Yazan Kadınlar' projesi
YEREL

ATSO'DAN 'GELECEĞİ YAZAN KADINLAR' PROJESİ
Başkan Genç, pehlivanları ödüllendirdi
YEREL

BAŞKAN GENÇ, PEHLİVANLARI ÖDÜLLENDİRDİ
Mobilya kumaşından kıyafetler defilesi
YEREL

MOBİLYA KUMAŞINDAN KIYAFETLER DEFİLESİ
Kumluca'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

KUMLUCA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Alanya'da hırsızlık operasyonu
YEREL

ALANYA'DA HIRSIZLIK OPERASYONU

Antalya'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

ANTALYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Manavgat'taki cinayet
YEREL

MANAVGAT'TAKİ CİNAYET
Hastanelerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
YEREL

HASTANELERDEN HIRSIZLIK YAPAN ZANLI TUTUKLANDI
Minik Özge'nin babası cumhuriyet başsavcısı ile görüştü
YEREL

MİNİK ÖZGE'NİN BABASI CUMHURİYET BAŞSAVCISI İLE GÖRÜŞTÜ
Antalya'da erkek cesedi bulundu
YEREL

ANTALYA'DA ERKEK CESEDİ BULUNDU
Türkiye'den kaçırılan tarihi eserin satışına tepki
YEREL

TÜRKİYE'DEN KAÇIRILAN TARİHİ ESERİN SATIŞINA TEPKİ
&quot;Hocadan sinyal bekliyorum&quot;
YEREL

"HOCADAN SİNYAL BEKLİYORUM"
Evde Hint keneviri yetiştiren 2 sanığa 15'er yıl hapis
YEREL

EVDE HİNT KENEVİRİ YETİŞTİREN 2 SANIĞA 15'ER YIL HAPİS
Antalyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır
YEREL

ANTALYASPOR, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINA HAZIR
EN ÇOK OKUNANLAR
iPhone'a sıra dışı dayanıklılık testi!
TEKNOLOJİ

EKSİ 196 DERECE SOĞUKTA İPHONE 7 TESTİ!

 1
  • 2 Amerika'ya damgasını vurmuştu, çocukluk fotoğrafını paylaştı
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 İçerde'nin 'Minik'i bakın nereliymiş...