ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde tartıştığı kişiyi baltayla yaralayan zanlı tutuklandı.
Kuzdere Mahallesi Ballıtaş Caddesi'nde Mehmet Kesen ile Ulvi Gül, henüz belirlenmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gül, otomobilinin bagajından aldığı baltayla Kesen'e saldırdı. Başına darbe alarak yaralanan Kesen, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kemer Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Kesen, başına dikiş atıldıktan sonra taburcu edildi.
Olayın ardından kaçan Gül ise bir süre sonra Kemer Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.
Gözaltına alınan Gül, ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.