Adana Demirspor'da tek hedef ligde kalmak

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ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Tekin İncebaldır, tek hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi.

İncebaldır, Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 40 yıldır Adana Demirspor camiası içerisinde çeşitli görevlerde bulunduğunu belirtti.

Zorlu bir dönemden geçtiklerini ifade eden İncebaldır, "Birlik beraberlik olması gereken günlerdeyiz. Hayati önem taşıyan 3 maçımız var. Bu maçlarda basın mensuplarına, taraftarlara, oyunculara çok ihtiyacımız var. Bütünlük sağlayıp 3 maç için, Adana Demirspor'un kurtuluşu için kenetlenme zamanındayız." diye konuştu.

İncebaldır, futbolcularının istekli olduğunu, bunu da deplasmanda 2-1 kaybettikleri Boluspor maçında bir nebze olsun gösterdiklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bizim için kalan 3 maç önemli. Oyuncularımıza sahip çıkacağız. Adana Demirspor büyük bir camia. Tüm Adana'nın takıma, oyunculara sahip çıkmasını istiyorum. Bundan önceyi yanlış da doğru da olsa bir kenara bırakıp, önümüzdeki Yeni Malatyaspor maçını kazanmak için her şeyi yapacağız. Adana Demirspor'un ligde kalacağına inanıyorum."

Boluspor maçında "Bu takım ligde kalacak." dedirten bir mücadele gördüğünü aktaran İncebaldır, şunları kaydetti:

"Umursamaz bir topluluk yok. Puan veya puanlar alsaydık daha çok mutlu olurduk ama ortaya koydukları mücadeleyle her şeyin sinyalini verdiler. Disiplinli, planlı ve programlı bir takım olarak puan ve puanlar almak zorundayız. Yenmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Yenemiyorsak kaybetmemiz lazım. Bunu son 3 maç için söylüyorum, sezon başı olsa 'bizim için 1 puan önemli' demem. Puan cetveline göre tek hedefimiz Adana Demirspor'un ligde kalması."



