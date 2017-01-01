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TRABZON (AA) - Trabzon'da Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından "Siyaset, ekonomi ve medyada kadın" konulu panel gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen panele, Vali Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Uraloğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Bahar Ayvazoğlu, KADEM İl Temsilcisi Sevdegül Mungan, KADEM üyeleri ve çok sayıda kadın katıldı.

Yavuz, panelin açılışında yaptığı konuşmada, toplumun temelinin aile, ailenin temelinin de kadınlar olduğunu söyledi.

Kentteki kadınların çok başarılı çalışmalara imza attığını ifade eden Yavuz, "Trabzon'da başlamış, devam eden ve çok büyük başarılara imza atan bir kadın gerçeği gördük ve bu manada da hıza yetişmek ve onların yaptığı güzel çalışmalara katkı vermek için gayret etmeye başladık. Onun için Trabzon kadınlarını tebrik ediyorum. Kültürde, sanatta, sporda toplumun her alanında sivil toplum örgütlenmesi, dernek, vakıf var." dedi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına da değinen Yavuz, şöyle devam etti:

"Gençlerimiz büyük bir tehdit altında. Özellikle belli bir oluşum içerisinde uyuşturucuya alıştırma, bağımlılığı alıştırma, onları kendisine bağımlı kılma üzerine oluşturulan bir sektör var. Çocuklarımızın hata yapma ihtimali her zaman var. Bunun için biz devlet olarak her türlü tedbiri alıyoruz ama bire bir bu konuda en önemli görev de siz değerli hanımefendilere düştüğünü ifade etmek istiyorum. Bunun dışında Türkiye'mizin geleceği, bize ümit bağlayan mazlum milletlerin geleceği, güçlü bir toplum, iyi yetişmiş bir nesil ve yine bu manada siz değerli hanımefendilere düşen görev. Bu tür etkinliklerin buna katkı sağladığına da inanıyoruz."

- "Trabzon kadın dostu bir kent"

Gümrükçüoğlu da kadınların demokraside, ekonomide, siyasette neyi, nasıl başardıklarını ve neleri başarmaları gerektiğinin etkinlikte istişare edileceğini aktardı.

Trabzon'un medeni bir şehir olduğuna dikkati çeken Gümrükçüoğlu, şunları söyledi:

"Trabzon kadın dostu bir kent olmuş. Bu bir dünya programıydı. Trabzon kadın dostu kent programı çerçevesinde 6 pilot şehirden birisiydi. Bu kapsamda 27 Haziran 2010'da 8 milletvekilimizin katılımıyla kadın erkek eşitlik komisyonları kuran, yerel eşitlik eylem planını meclisinde hazırlayıp kabul eden, öncü belediyelerden biriydik. O zaman ildik, il belediyesi olarak Trabzon belediyesiydik. Trabzon Belediyesi, Birleşmiş Milletler tarafından yapılan değerlendirmede kadın dostu kent programını en iyi uygulayan ikinci şehir olmuştur. Bu sizlerin ve Trabzon'un medeniyeti sayesinde. "

Mungan da KADEM hakkında bilgi vererek "KADEM bir kadın hareketidir. Kadınlar için adalet mücadelesi veren bir harekettir ama aynı zamanda vicdanlı, adil babaların, ağabeylerin ve eşlerin de mücadelesidir. " dedi.

Açılış konuşmalarının ardından program, Prof. Dr. Nezahat Altuntaş moderatörlüğünde, Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu ile Prof. Dr. Ayşegül Çıtıpoğlu'nun katıldığı "çalışan kadın sorunları" konulu panelle devam etti.