Batman'da uyuşturucu operasyonu

BATMAN (AA) - Batman'da düzenlenen operasyonda, 46 kilo 500 gram esrar ve 36 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyon kapsamında bir araçta yapılan aramada 45 kilogram, bir evde de 1 kilo 500 gram esrar ile 36 uyuşturucu hap ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklamada, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların süreceği vurgulandı.