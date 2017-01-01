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Edirne'nin fethinin 656. yıl dönümü

05 Mayıs 2017 Cuma, 13:21
Edirne'nin fethinin 656. yıl dönümü

EDİRNE (AA) - Edirne'nin fethinin 656. yıl dönümü kutlandı.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Edirne Valisi Günay Özdemir, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve 54. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün anıta çelenk sundu.

Öğretmen Yüzbaşı Durmuz Bozkurt, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, Edirne'nin şarkın demir kilidinin ele geçirilerek Balkanlar'da fetih hareketlerinin başladığını anlattı.

Rumeli'nin en önemli şehirlerinden biri olan Edirne'nin fethedilmesi Osmanlıların Avrupa'ya kesin olarak yerleştiğinin göstergesi olduğunu anlatan Bozkurt, "Bugün Edirne'nin fethinin yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Edirne'nin fethinin Türk tarihinde ayrı bir anlamı vardır. Edirne şarkın demir kilididir.'' dedi.

Konuşmaların ardından Saraçlar Caddesi'nde ''Edirne'de kar'' isimli fotoğraf serginin açılışı yapıldı. Vali Özdemir ve beraberindekiler fotoğrafları tek tek inceleyerek sergiyi düzenleyenlerden bilgi aldı.

Daha sonra Vali Özdemir, Belediye Başkanı Gürkan ve protokol üyeleri Fatih Sultan Mehmet Heykeli ve Şahi Topları Sergi alanında Edirne Valiliği Mehteran Takımının gösterisini izledi.



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