Malatya'da robotlar yarışıyor

MALATYA (AA) - Malatya'da, İnönü Üniversitesi Bilgoritma Topluluğunca düzenlenen "ROBOCOTFEST Malatya 2017" etkinliği kapsamında, farklı illerden gelen katılımcılar, tasarladıkları robotları sergiledi.
Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayan etkinlikte yazılım ve elektronik mühendisleri ile çeşitli kurumların yöneticileri, bilgi birikimlerini katılımcılarla paylaştı.
Robotik teknolojilere toplumun her kesiminde ilgi uyandırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, mucitlerin tasarladığı robotlar meraklıların beğenisine sunuldu.
Drone uçurma ve robot yarışmalarının da düzenleneceği etkinlik yarın sona erecek.