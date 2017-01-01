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DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen ve cam sanatçılarının performanslarını sergilediği 4. Uluslararası Denizli Cam Bienali, sanatseverlerle buluştu.

Eski Sümerpark binasında açılışı yapılan ve bu yıl "dönüşüm" temasıyla sanatseverlerle buluşan bienalde ABD, İtalya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, İsviçre ve Türkiye'den davetli sanatçılar, canlı cam gösterileri yaptı.

Bienal organizatörü Ömür Duruerk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkini 2011 yılında düzenledikleri etkinliğe cam sanatçılarının büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Cam sanatında ustanın elini görmenin öğrenmek açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Duruerk, şunları söyledi:

"Bu da Türkiye'deki cam sanatçılarına, cam ustalarına vizyon oluyor, kapı oluyor, yeni şeyler öğrenip, yeni işler üretebiliyorlar. Bizim bienalimiz dört konu başlığında gerçekleşiyor. Canlı cam gösterileri, konferans, panel ve cam sergileri oluyor. Yediden yetmişe herkesin kendi camını yapabileceği deneme stantları kuruluyor. Çubuk şeklindeki bir camı ateşle eritip insanlar kendi boncuğunu rahatlıkla yapabiliyor. Camın dönüşümüne tanık olabiliyor. Belki de geleceğin cam sanatçılarını yetiştiriyoruz. Üç günde yaklaşık 5 bin ziyaretçi bekliyoruz."

Bienalin açılışına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin eşi Ayşen Zeybekci, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile diğer davetliler katıldı. Stantları gezen protokol üyeleri, cam sanatçılarının gösterilerini izledi.

Üç gün sürecek bienalde ziyaretçiler, sanatçıların atölye çalışmalarına katılabilecek.