BM muhabirleri Gaziantep'te

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GAZİANTEP (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) muhabirleri, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

İsviçre Yabancı Gazeteciler Derneğince (APES) organize edilen, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün (BYEGM) destek verdiği bir haftalık Türkiye gezisi kapsamında Gaziantep'e gelen 10 BM muhabirini kabul eden Yerlikaya, yabancı gazetecileri gazi kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gaziantep'in 2010'un son aylarından itibaren Suriyeli muhacirlere ev sahipliği yapmaya başladığını, 2 milyon nüfuslu kentin 450 bin Suriyeliyi barındırdığını ifade eden Yerlikaya, kentin 33 vilayetinkinden daha büyük bir nüfusu içerisinde barındırdığını vurguladı.

Yerlikaya, kentteki 5 kampta 35 bin, şehir içinde de 415 bin olmak üzere 450 bin Suriyelinin Gaziantep'te yaşadığına değinerek şunları kaydetti:

"Suriye krizinin ilk yılları onlar için de bizim için de travma oldu. Çünkü oradaki iç savaşın fazla sürmeyeceğini, gelen insanların bir şekilde ülkelerine geri döneceğini, onlar da biz de tahmin ediyorduk, oysa yanıldık. Böyle büyük kitlesel bir göçe bizler daha önce tecrübe etmemiştik. Devletimiz, hükümetimiz uygulamış olduğu politikalar ile 2 milyon Gazi şehirlinin sergilediği davranışları, onlarla aramızda önemli diye nitelendirilebilecek bir sıkıntı yaşamadan bu 6 yılı tamamladık. Türkiye cumhuriyeti vatandaşı gibi tüm sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanıyorlar. 53 tam gün eğitim yapan okulumuzu onlarla paylaştık. 57 bin Suriyeli çocuğa eğitim veriyoruz buralarda."

Dünyanın bir ucunda olan bir olayın bile herkesi etkileyebildiği bir ortamda yaşandığına işaret eden Yerlikaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu sorun bütün dünya devletlerinin samimi gayretleriyle çözülebilir. Kalplerimizi acılara kapatarak, gözlerimizi yumarak, kulaklarımızı tıkayarak biz bu göçün üstesinden gelemeyiz. Bu trajediyi dünyaya duyurmak anlamında da sizlere büyük görevler düşüyor. Açık veya gizli bazı ülkelerin menfaatleri yüzünden barışın tesis edilemediğini üzülerek görmekteyiz."

Yabancı gazetecilere Suriyelilere tanınan imkanlarla ilgili bilgiler veren Yerlikaya, BM muhabirlerinin sorularını da yanıtladı.

APES Başkanı Jean Musy de kendilerini kabul ettiği ve ağırladığı için Vali Yerlikaya'ya teşekkür ederek, 1928 yılında kurulan derneklerinin İsviçre'de bulunmasına rağmen birçok milletten basın mensubuyla çalıştığını söyledi.

Musy, ziyarete katılan tüm gazetecilerin BM tarafından akredite edilmiş basın mensupları olduğunu anlattı. Musy, heyette Meksika, Rusya, Finlandiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Fransa, İspanya, İsviçre ve Vietnam'dan gazetecilerin yer aldığını kaydetti.

Vali Yerlikaya, APES Başkanı Musy'e sedef kakma bir sandık ile kutnu kumaştan yapılmış bir kravat hediye etti.



