Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliğinin iş birliğiyle, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni yeniden cazibe merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenen "Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri", 2 Haziran'da başlayacak.

"Tarihin Mirası Alışverişin Alası" sloganıyla gerçekleştirilecek "Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri"nin tanıtımı için Fidan Han'da toplantı düzenlendi.



BTSO Meclis Başkanı Remzi Topuk, burada yaptığı konuşmada, oda olarak, kent ekonomisi için nitelikli dönüşüm ve daha yüksek bir büyüme hedeflediklerini söyledi.

BTSO'nun filizlenip büyüdüğü Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ne desteklerini sürdürdüklerini ifade eden Topuk, "Ticaret hayatının kalbi bu bölgede atıyor. Mülkiyeti odamızda bulunan İç Fidan Han ve Kubbeli Hal'i tarihi dokusuna uygun olarak estetik bir mimariyle yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Tüm bu fiziksel düzenlemelerle birlikte, çarşı esnafımızın değişen tüketici ihtiyaçlarına göre donanımlı hale gelmeleri, modern satış tekniklerini ve pazarlama yöntemlerini geliştirmeleri de büyük önem taşıyor." dedi.



Topuk, geçen yıl ilki düzenlenen "Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri"nin, bölgenin cazibesini ve ticaret hacmini artırdığını, bin 150 firmanın akredite olduğu, 200 bin çekiliş kuponunun dağıtıldığı organizasyon sayesinde bölge esnafının 20 milyon liralık ciro elde ettiğini bildirdi.

- Hedef 30 milyon lira ciro



Topuk, ikincisini düzenledikleri organizasyonu, çarşı esnafının talepleri doğrultusunda yaklaşık 3 aylık zaman dilimine yaydıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Akredite iş yerlerimizden toplamda 100 liralık alışverişle kayıt yaptıran herkese, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 10 otomobil, 10 dizüstü bilgisayar ve 10 cep telefonu kazanma fırsatı sunacağız. Bölge esnafımıza 30 milyon liralık bir ciro sağlamayı hedefliyoruz. Alışveriş günlerinin bölgedeki ticareti hızlandıracağına ve modern alışveriş kültürüne katkı sağlayacağımıza yürekten inanıyorum."

Toplantıya, Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Birliği Başkanı Muhsin Özyıldırım katıldı.



