Üniversite öğrencilerinden anlamlı etkinlik

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - Adana'da, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin düzenlediği şiir dinletisinin geliri, Aladağ ilçesindeki bir köy okulunu okuma salonuna kavuşturacak.

ÇÜ Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zekiye Çağımlar'ın yönetiminde, bölüm öğrencileriyle, Mithat Özsan Amfisi'nde şiir dinletisi düzenlendi.

Öğrencilerden 12'si, şair Bedri Rahmi'nin 20'den fazla şiirini seslendirirken, ışık, ses, kamera ve bilgisayar gibi ekipmanların kullanımı ve teknik işlerde de 35 öğrenci görev aldı.

Yrd. Doç. Dr. Çağımlar, yaptığı açıklamada, bölüm olarak anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şiir dinletisinden elde edilen gelir Aladağ ilçesindeki Gerdibi Sivişli İlkokulunda okuma salonu yapmak için harcanacak. Bir köy okuluna böyle bir salon kazandırmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Dinletiye, Aladağ Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş, Gerdibi Sivişli İlkokulu Müdürü İsmet Mert Aşık ile farklı okulların müdür ve öğrencileri katıldı.