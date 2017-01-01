Su kanalında yaralı bulunan yavru ceylan tedavi edilecek

EDİRNE (AA) - İpsala'da su kanalından yaralı olarak çıkarılan yavru ceylan tedavi altına alınacak.
Gümrük mevkisi yakınlarında çeltik sulama kanalında yaralı yavru ceylan gören çiftçiler, ceylanı kanaldan çıkararak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verdi.
Ekipler, bacakları kırık olduğu tespit edilen yaralı ceylanın dizlerine pansuman yaptı. Yavru ceylan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere İstanbul Üniversitesi'ne Veterinerlik Fakültesine götürüldü.
Ceylanı kurtaran çiftçilerden İsmail Boz, yıllardır ekim yaptığı arazilerde ilk kez ceylanla karşılaştığını söyledi.