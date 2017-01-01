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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

05 Mayıs 2017 Cuma, 14:12

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 24,50 liradan, en yüksek 30 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:


Ürünün Cinsi Satış Şekli

En düşük (TL)

 En Yüksek (TL)
Dana eti HTS 24,5030,00
Sığır etiHTS 24,5024,50
Kemiksiz etHTS34,0034,00
Kırıntı et HTS12,00 12,00
Sucuk HTS29,4129,41
Pastırma HTS 63,12 63,12
Salam HTS 30,55 30,55
Buğday HTS 0,96 0,96


HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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