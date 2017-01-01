Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 24,50 liradan, en yüksek 30 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış Şekli
En düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|24,50
|30,00
|Sığır eti
|HTS
|24,50
|24,50
|Kemiksiz et
|HTS
|34,00
|34,00
|Kırıntı et
|HTS
|12,00
|12,00
|Sucuk
|HTS
|29,41
|29,41
|Pastırma
|HTS
|63,12
|63,12
|Salam
|HTS
|30,55
|30,55
|Buğday
|HTS
|0,96
|0,96
HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili