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PYD mağduru Suriyeliler evlerine dönmek istiyor

05 Mayıs 2017 Cuma, 14:12

ŞANLIURFA (AA) - Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin Tel Abyad'ı ele geçirmesinin ardından göç ettirilen sığınmacılar, evlerine dönecekleri günün hayalini kuruyor.

Yaklaşık 2 yıl önce terör örgütünün bölgeyi ele geçirmesinin ardından Rakka'ya bağlı Tel Abyad'dan kaçıp komşu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sığınan Suriyeliler, terör örgütü PYD'nin bölgeden ayrılmasını istiyor.

Suriyeli Yasin Abo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PYD'nin kendilerini göçe zorladığını söyledi.

PYD'nin Tel Abyad'ı bir an evvel terketmesini isteyen Abo, "Bizi evlerimizden, topraklarımızdan eden PYD/PKK'nın savaşlı olsun savaşsız olsun bir şekilde Tel Abyad bölgesinden çıkmasını istiyoruz. 4 yıldır ülkemden uzaktayım. Yeter artık ülkemi çok özledim, evime dönmek istiyorum." dedi.

İbrahim Halil de terör örgütü PYD'nin Tel Abyad ilçesindeki Arap gençlerini zorla askere alarak kendilerine karşı kullandığını söyledi.

Terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye'de yapay bir devlet kurmasına izin vermeyeceklerini aktaran Halil, şunları kaydetti:

"Başka yerlerden gelerek topraklarımızı elimizden alan ve bizi muhacir durumuna getiren PYD/PKK'nın ülkemizi ve Tel Abyad bölgesini terk etmesini istiyoruz. Zorla askere aldıkları Arap gençlerin de terör örgütü PYD/PKK'dan kaçmasını bekliyoruz. 2 yıldır dost ülke Türkiye'deyiz ama bugün de olsa yarın da olsa ülkemize döneceğiz. Ülkemize döndüğümüzde kimse karşımızda durmasın."

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