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Belediyeden köydeki öğrenciler için İstanbul gezisi

05 Mayıs 2017 Cuma, 14:21

BATMAN (AA) - Görevlendirme yapılan Batman'ın Gercüş Belediyesince, köyde okuyan 16 öğrenci için İstanbul'u gezdi.

Gercüş Belediyesince hayata geçirilen proje kapsamında Çukuryurt Köyü Ortaokulu'nda okuyan 8. sınıfta okuyan 16 öğrenci için İstanbul gezisi düzenlendi. İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezen öğrenciler, dönüşte Gercüş Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Ünal Koç'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Gerçekleştirdikleri proje kapsamında öğrencileri İstanbul'a gönderdiklerini dile getiren Koç, "Gercüş ne kadar bizimse İstanbul, Edirne de bizimdir. Bizler aynı milletin ve kültürün evlatlarıyız." dedi.

Birbirlerine ve vatana sahip çıkarak iyi yerlere geleceklerini kaydeden Koç, devletin her türlü imkanı sunduğunu söyledi.

Koç, "Birileri çocukların eline silah vermeye uğraşırken biz geleceğimize, yaşamınıza, eğitiminize yatırım yapıyoruz. İnşallah gelecek aylarda imkanlar dahilinde bu tip gezileri yaygınlaştıracağız." diye konuştu.

Öğrenci Elif Yaman da İstanbul'u ilk kez görmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını belirterek gezi için Koç'a teşekkür etti.

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