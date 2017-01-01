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"THY Bursa Bilim Şenliği"nde rekor denemesi

05 Mayıs 2017 Cuma, 14:25
"THY Bursa Bilim Şenliği"nde rekor denemesi

BURSA (AA) - Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezince (BTM) bu yıl 6'ncısı düzenlenen "THY Bursa Bilim Şenliği" kapsamında, 3 bin 417 kişinin aynı anda yaptığı atölye çalışmalarıyla dünya rekoru denemesi yapıldı.

TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen rekor denemesinde bir araya gelen öğrenciler, görevlilerce verilen direktiflere uyarak fen bilgisi alanında 2 deney yaptı. Öğrenciler, daha sonra deneye ilişkin yöneltilen 4 soruyu yanıtladı.

Bu alanda daha önce 2 bin 900 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ve Avustralya'ya ait olan rekor, Bursa'da 3 bin 417 öğrencinin iştirakiyle 42 dakikada tamamlandı. Bursa 8. Noteri, sonucu açıkladıktan sonra tutanak düzenledi.

Rekor denemesinin Guinnes Rekorlar Kitabı'na girebilmesi için başvuruda bulunulacak.

- "Artık dünya rekoru Türkiye'de"

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, burada yaptığı konuşmada, öğrenciler tarafından Bursa'ya yakışan güzel bir rekora imza atıldığını söyledi.

Rekorun daha önce Avustralya'ya ait olduğunu anımsatan Altepe, şu değerlendirmede bulundu:

"Daha önce Avustralya'da 2 bin 900 kişiyle kırılmış olan dünya rekorunu bugün burada 42 dakikada 3 bin 417 öğrencimizle kırmış olduk. Artık dünya rekoru Türkiye'de, dünya rekoru Bursa'da. Hayırlı, uğurlu olsun. Buna inandık, dedik ki 'Artık rekorları Türkiye kıracak. Türkiye'nin artık hedefleri var. Türkiye'nin geleceği var bunun için de Bursa lokomotif olacak.' dedik. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni bu amaçla inşa ettik. Her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. 6'ncı defa Bilim Şenliği'ni gerçekleştirerek Türkiye'de en büyük organizasyona imza attık ve bu gelişmeye devam edecek. Bu konuda kadrolarımızla gurur duyuyoruz. Bilim ve Teknoloji Merkezi'mizin tüm ekibini kutluyoruz."

Altepe, Bursa'nın büyüyen ve gelişen Türkiye'nin parlayan yüzü olacağını ifade ederek, kentin her zaman için başarılara imza atacağını sözlerine ekledi.

Altepe, daha sonra BTM Genel Koordinatörü Rıfat Bakan'a sertifika, deneye katkı sağlayan okulların temsilcilerine de plaket takdim etti.


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