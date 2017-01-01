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Zağnosspor'un hedefi Avrupa

05 Mayıs 2017 Cuma, 14:29


TRABZON (AA) - Hentbol Bayanlar Süper Ligi'nde mücadele eden Zağnosspor'un kulüp başkanı Abdülaziz Baş, ligi dördüncü sırada tamamlayarak, Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek istediklerini bildirdi.

Baş, yaptığı yazılı açıklamada, son hafta maçında Muratpaşa Belediyespor'u konuk edeceklerini anımsattı.

Kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirten Baş, "Sezonun son maçını, belki de bizim için en önemli maçını oynayacağız. Bir sezonun yükü bu maçın üzerinde. Ligi dördüncü sırada tamamlayıp bu yıl olduğu gibi ülkemizi Avrupa'da temsil etmek istiyoruz. Kazanırsak Avrupa'ya biz gideriz, kaybedersek Muratpaşa Belediyespor gider. Oldukça heyecanlı geçecek, seyir zevki yüksek bir maç bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Taraftarın desteğine de ihtiyaç duyduklarına işaret eden Baş, şöyle devam etti:

"Yarın saat 14.00'te tüm sporseverleri 19 Mayıs Spor Salonu'na davet ediyoruz. Ligin son maçında Avrupa için tek yürek olup, bu maçı hep birlikte kazanmalıyız. Taraftarlarımız bu sezon bizim evimizdeki maçlarda en büyük gücümüz oldu. Onların karşısında bir kez yenildik. Şimdi onların her zamanki desteğini arkamıza alarak galibiyetlerimize yeni birini ekleyeceğimize inanıyorum."

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