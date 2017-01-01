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Zırhlı polis aracının eve çarpması

05 Mayıs 2017 Cuma, 14:32

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde zırhlı polis aracının evlerine çarptığı Yıldırım ailesi, olayda iki çocuklarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

İlçede 4 Mayıs'ta saat 00.30'da zırhlı polis aracının Karşıyaka Mahallesi 715. Sokak'ta bulunan evlerine çarpması sonucu hayatını kaybeden Muhammet (7) ve kardeşi Furkan Yıldırım'ın (6) ailesi Ofis Mahallesi'ndeki Hz. Osman Camisi'nde taziyeleri kabul ediyor.

Yaşadıkları üzüntüyü AA muhabirine anlatan amca Suat Yıldırım, olayın meydana geldiği anda avluya açılan başka bir odada bulunduklarını söyledi.

"Birden deprem gibi bir ses çıktı. Dışarı çıkıp, baktığımızda bütün komşular toplanmıştı. Eve gittik, kapıları açamadık. Panzer kolonları kırıp salonun içine girmişti. Panzerin ışıkları da yanıyordu. Çalışır vaziyette salonun içerisindeydi." diyen Yıldırım, daha sonra olay yerine polislerin geldiğini belirtti.

Yıldırım, yeğenlerini hastaneye götürdüklerini ancak hayatlarını kaybettiğini anlatarak, "Şikayetçiyiz. Davamızı bırakmıyoruz. Suçlular kimse yargılanmasını istiyoruz." dedi.

- İnceleme sürüyor

Olayın ardından Valilikçe başlatılan adli ve idari inceleme sürüyor.

Öte yandan Şırnak Vali Ali İhsan Su, Silopi ilçesine giderek, Yıldırım ailesine taziye ziyaretinde bulundu, başsağlığı diledi.

Valilikçe, olayın tüm yönlerinin incelendiği, aileye gereken desteğin sağlanacağı, hukuki olarak gerekenin yapılacağı belirtildi.


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