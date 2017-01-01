Suriye sınırında askeri hareketlilik

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Suriye sınır hattında tanklar konuşlandırıldı.
Alınan bölgeyi göre, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/PYD/YPG kontrolündeki Tel Abyad ilçesinin karşında yer alan Tatlıca, Hürriyet ve Öncül mahallelerindeki sınır hattına iş makineleriyle zırhlı araçlar için mevziler kazıldı.
Bu kapsamda, Şanlıurfa'dan ilçeye getirilen tanklar güvenlik önlemleri eşliğinde, Akçakale Gümrük Kapısı çevresine kazılan mevzilere yerleştirildi. Güvenlik güçlerinin sınır hattındaki önlemleri ise sürüyor.
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD/YPG unsurlarının yer aldığı bölgeden 27 Nisan'da Akçakale'deki Tekçe Hudut Karakolu'nun kullandığı gözetleme tepesine havan ve roketle saldırıda bulunmuştu. Sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince bölgedeki terör hedeflerine angajman kuralları çerçevesinde misliyle karşılık verilmişti.