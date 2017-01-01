"Mein Schiff 5"ten Marmaris'e sezonun ilk ziyareti

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MUĞLA (AA) - Malta bayraklı "Mein Schiff 5" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine bu sezon ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

"Mein Schiff 5", çoğu Alman 2 bin 583 yolcusu ve bin 16 personeliyle Marmaris Limanı'na yanaştı. Kruvaziyerden inen yolculardan bazıları, Dalyan Kaya Mezarları ve İztuzu Plajı'nı ziyaret etti, cip safari turlarına katıldı. Bazı turistler ise Kapalı Çarşı'da alışveriş yapmayı tercih etti.

Yunanistan'ın Santorini Adası'ndan gelen "Mein Schiff 5", gece Antalya'ya gitmek üzere ilçeden ayrılacak.

"Mein Schiff 5" kruvaziyerinin bu sezon ilçeyi ilk kez ziyaret ettiği, Marmaris'e bu ay iki kruvaziyerin daha geleceği öğrenildi.