Görme engelliler deklanşöre hissederek basacak

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ve Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi iş birliğiyle görme engelliler için fotoğrafçılık kursu açıldı.

Görme engelliler için Alaaddin Kurs Merkezi'nde açılan fotoğrafçılık eğitimi kursuna katılan 20 kursiyere, fotoğrafçılığın teknik konuları ve çekim esnasında neler yapılması gerektiği anlatılıyor.

Bir ay sürecek eğitimlerde kursiyerlere, temel bilgilerin ardından uygulamalı eğitim verileceği öğrenildi.

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan, görme engellilerin, fotoğraf çekimi konusunda yetersiz olmalarından dolayı bir kursa ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Görme engellilerin, sosyal hayatın her alanında olduğunu göstermeye çalıştıklarına işaret eden Özağan, "İnsanların akıllarına 'görmeden çekilen fotoğrafın ne önemi var' gibi bir soru gelebilir. Önemli olan görerek değil, hissederek fotoğraf çekmek." ifadelerini kullandı.

Kursiyerler ise çektikleri fotoğraflardan bir sergi açmayı düşündüklerini kaydetti.